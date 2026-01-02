Сегодня российские войска нанесли удар по пятиэтажному дому в Киевском районе Харькова. Предварительно, есть пострадавшие.

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в комментарии журналистам.

По словам мэра, в результате удара есть значительные разрушения.

Его слова подтверждают опубликованные ГСЧС фотокадры, на которых части дома нет, а рядом с руинами горят автомобили.

Синегубов сообщил, что дом находится в районе Сумской улицы и из-за удара ранены минимум 13 человек. Он добавил, что по городу было выпущено две баллистические ракеты, и обе попали в один дом.

Местные Telegram-каналы пишут, что улицу Сумскую перекрыли, а Центральный парк культуры и отдыха после прилета застилает дым.

Ранее мы сообщали, что вчера в Харькове корректируемая авиационная бомба ударила по территории экопарка Фельдмана за окружной дорогой. В результате были ранены львы, погибли птицы, а тигры сбежали из вольеров.

Война в Украине идет 1409-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 2 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее в четверг ресурс Deep State подвёл военные итоги ушедшего года. По его данным, за 2025 годы Украина потеряла около 0,72% всей территории в границах 1991 года. Всего с 1 января 2023 года по 1 января 2026 года прирост захваченной РФ территории составил 7463 квадратных километра, или 1,28% всей украинской территории.

