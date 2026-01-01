В Харькове корректируемая авиационная бомба ударила по территории экопарка Фельдмана за окружной дорогой.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Синегубов.

Он пишет, что пострадала 40-летняя женщина, которую госпитализировали со взрывной травмой.

Народный депутат и бизнесмен Александр Фельдман со ссылкой на владельца заведения заявил, что из-за прилета КАБ по харьковскому экопарку ранены львы, погибли птицы, разрушены помещения для зимовки хищников и птиц.

По его словам, из-за взрыва сбежали из вольера тигры.

"Не понимаем, что с тиграми. Один забежал в трехэтажное здание, еще один сидит в полуоткрытом вольере. Спрятался в избушку. Пока сидит. Мы ждем седативного ружья. У нас все седативные средства были в помещении, по которому попала КАБ. Ждем ружья, чтобы перенести его в другой вольер. А птица погибла если не вся, то большинство. Попал снаряд в птичник. Все попугаи, фазаны, вся элитная птица, нуждающаяся в теплых условиях, находились в этом здании", - рассказал Фельдман.

Как писала "Страна", российские войска почти полностью разрушили Фельдман Экопарк, расположенный за харьковской окружной дорогой в Дергачевском районе. Комплекс находился на линии огня с первого дня вторжения, из-за разрушения вольеров некоторые животные разбежались, многие животные погибли, в том числе потомство белых тигров, пантер, ягуаров.

Во время обстрелов также погибли три сотрудника Экопарка, которые приезжали кормить животных. 19 апреля на территории нашли тела еще двух сотрудников, расстрелянных русскими солдатами в начале марта.