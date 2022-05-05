При попытке вывезти африканских буйволов погиб 15-летний волонтер харьковского Экопарка. Это уже шестой погибший сотрудник парка, рассказал основатель комплекса, народный депутат Александр Фельдман у себя в Facebook.

"Сегодня при попытке вывезти африканских буйволов, на завершающем этапе эвакуации, погиб шестой уже волонтер – мальчишка 2008 года рождения. Те люди, которые были с ним, тяжело ранены, сейчас идут операции, за жизнь каждого из них борются врачи", - сказал Фельдман.

Погибший мальчик и ранее помогал родителям кормить и вывозить животных из разрушенного комплекса.

Также вместе с ранеными привезли и двоих российских солдат. "Как они попали в парк - неизвестно", - сказал Александр Фельдман.

Как писала "Страна", российские войска почти полностью разрушили Фельдман Экопарк, расположенный за харьковской окружной дорогой в Дергачевском районе. Комплекс находится на линии огня с первого дня вторжения, из-за разрушения вольеров некоторые животные разбежались, многие животные погибли, в том числе потомство белых тигров, пантер, ягуаров.

Часть животных удалось вывезти. Так, вывезенные из Харькова львы приходят в себя в Одессе, им дали новые имена.

Во время обстрелов погибли три сотрудника Экопарка, которые приезжали кормить животных. 19 апреля на территории нашли тела еще двух сотрудников, расстрелянных русскими солдатами в начале марта.

Тем временем война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.