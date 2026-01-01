Украина потеряла в 2025–м году 4336 кв км своей территории.

Об этом пишет украинский военный телеграм-канал Deep State.

По данным паблика, потеряно около 0.72% от всей территории Украины в границах 1991 года. Всего же с 1 января 2023 года по 1 января 2026 года прирост захваченной РФ территории составил 7463 кв. км или 1.28% от всей территории.

В разрезе областей ситуация с оккупацией следующая:

Днепропетровская – 0.6% (за последний год +0.6)

Сумская – 1.0% (+1)

Харьковская – 4.7% (+1.3)

Херсонская – 72% (–)

Запорожская – 74.8% (+2.1)

Донецкая – 78.1% (+10.6)

Луганская – 99.6% (+0.6)

Всего же 116 165 кв км территории Украины в границах 1991 года захвачено РФ. Это 19.25% от всей территории или каждый 5-й кв. км.

Ранее Deep State сообщил, сколько территории Украины было захвачено армией РФ в декабре.

Война в Украине идет 1408-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 1 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее Зеленский в своем новогоднем обращении прямо отказался выводить войска из Донбасса, чего требует РФ. За несколько минут до Нового года беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру в Одесской области. Более 103 тысяч домохозяйств остались без света в Волынской области после ночной атаки. ВАКС избрал меру пресечения ещё двум народным депутатам от "Слуги народа". Лукашенко заявил, что Путин отказался наносить удар "Орешником" по Банковой. С нового года Украина присоединилась к зоне роуминга Евросоюза.

