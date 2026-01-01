В декабре армия РФ захватила 445 кв. км украинской территории – на 12% меньше, чем в ноябре, но почти в два раза больше, чем в сентябре и октябре.

Об этом сообщает Deep State.

По информации паблика, больше всего продвижений, а именно 35%, приходится на Славянское направление. При этом на него приходится всего 5% штурмовых действий.

"Потеря Северска стала серьезным ударом, который решили просто забыть, к тому же на этот участок приходится всего 5% штурмовых действий, что подтверждает факт, к сожалению, наличия проблем и высокого уровня эффективности российских штурмов", – говорится в сообщении.

На Покровское пришлось 26.5% потерь территорий и 32.5% штурмов.

Замыкает тройку Гуляйпольское направление, где на 10% потерь пришлось 11% штурмов.

Ранее мы передавали, что в ноябре армия РФ захватила почти вдвое больше территории Украины, чем в первый осенний месяц, а именно 505 квадратных километров. В сентябре было 259, а в октябре 267 квадратных километров.

Война в Украине идет 1408-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 1 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее Зеленский в своем новогоднем обращении прямо отказался выводить войска из Донбасса, чего требует РФ. За несколько минут до Нового года беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру в Одесской области. Более 103 тысяч домохозяйств остались без света в Волынской области после ночной атаки. ВАКС избрал меру пресечения ещё двум народным депутатам от "Слуги народа". Лукашенко заявил, что Путин отказался наносить удар "Орешником" по Банковой. С нового года Украина присоединилась к зоне роуминга Евросоюза.

