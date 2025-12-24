Село Грабовское, расположенное в Сумской области на границе Украины с РФ, захвачено россиянами.

Об этом сообщает военный обозреватель Deep State, публикуя карту боевых действий в своём телеграм-канале.

Ранее сегодня спикер группировки объединённых сил ВСУ Виктор Трегубов сообщил, что около сотни военных РФ зашли в приграничье Сумщины и в Грабовском продолжаются бои.

По оценке Трегубова противник пытается продвинуться в направлении посёлка Рясного, а целью РФ является блокирование трассы Сумы-Харьков.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал оккупацию Грабовского.

Война в Украине продолжается 1399-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 23 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Войска РФ перешли зашли на территорию Украины в Сумской области, заняв село Грабовское Краснопольского района. По данным Deep State, Грабовское находится в серой зоне. Также за последние дни зафиксировано крупное продвижение противника в окрестностях Северска Донецкой области.

