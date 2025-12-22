Президент Украины Владимир Зеленский считает, что армия РФ может нанести массированный удар по Украине 25 декабря, когда Православная церковь Украины (ПЦУ), греко-католики и католики будут отмечать Рождество.

Об этом Зеленский заявил во время встречи с дипломатами.

"Мы понимаем, что в эти дни они (россияне - Ред.) могут осуществить массированные удары. Поэтому вопрос номер один - ПВО, защита наших городов, сил и общин, особенно 23, 24 и 25 числа", - сказал президент.

Зеленский заявил, что противовоздушная оборона получит команду быть готовой, но добавил, что средств ПВО не хватает.

Напомним, в своем традиционном видеообращении Зеленский объявил украинцам о новых изменениях в перечне праздничных дней. Зеленский объяснил, что изменения в перечне обусловлены тем, что некоторые праздники приходятся на дни трагедий, вызванных войной, а также отказом от советского календаря, когда несколько праздников приходились на один день.

Ранее Зеленский сообщил, что провел заседание ставки, на котором обсуждалось состояние ПВО, прикрытие фронта и регионов, в частности Одесской области.

Война в Украине идёт 1398-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 22 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

