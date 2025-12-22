"Средств ПВО не хватает". Зеленский предупредил, что россияне могут атаковать Украину на Рождество
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что армия РФ может нанести массированный удар по Украине 25 декабря, когда Православная церковь Украины (ПЦУ), греко-католики и католики будут отмечать Рождество.
Об этом Зеленский заявил во время встречи с дипломатами.
"Мы понимаем, что в эти дни они (россияне - Ред.) могут осуществить массированные удары. Поэтому вопрос номер один - ПВО, защита наших городов, сил и общин, особенно 23, 24 и 25 числа", - сказал президент.
Зеленский заявил, что противовоздушная оборона получит команду быть готовой, но добавил, что средств ПВО не хватает.
Напомним, в своем традиционном видеообращении Зеленский объявил украинцам о новых изменениях в перечне праздничных дней. Зеленский объяснил, что изменения в перечне обусловлены тем, что некоторые праздники приходятся на дни трагедий, вызванных войной, а также отказом от советского календаря, когда несколько праздников приходились на один день.
Ранее Зеленский сообщил, что провел заседание ставки, на котором обсуждалось состояние ПВО, прикрытие фронта и регионов, в частности Одесской области.
