Россия с помощью активизации ударов по Одесской области намерена изолировать юг Украины.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Алексей Кулеба, комментируя последние удары по Одесской области.

По его словам, обстрелы не прекращаются и Россия наносит удары по логистической инфраструктуре, а также портам. В том числе сегодня после 8 утра была очередная атака на порт Южный - есть попадания в резервуары.

"Противник целенаправленно разрушает логистическую инфраструктуру Одессы и терроризирует мирное население, пытается перекрыть коммуникации на юге Украины. Несмотря на постоянные нападения, в регионе продолжается работа по ликвидации последствий массированных атак", - говорится в сообщении.

Напомним, РФ с прошлой недели активизировала удары по портам и прибрежным регионам Украины (Одесская и Николаевская области). В Москве это называют ответом на удары украинских дронов по российским танкерам.

Ранее Эксперт по связи Сергей Бескрестнов заявил, что россияне атакуют мосты в Одесской области, чтобы отрезать западную часть региона и нарушить логистику на Дунае.

В то же время топливный эксперт и основатель группы компаний Prime Дмитрий Лёушкин заявлял, что обстрел моста на трассе Одесса-Рени близ Маяков может заблокировать 60% импорта топлива в Украину, что приведет к росту цен и к дефициту бензина.