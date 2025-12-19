Обстрел моста на трассе Одесса-Рени близ Маяков может заблокировать 60% импорта топлива в Украину, что приведет к росту цен и к дефициту бензина.

Об этом пишет топливный эксперт и основатель группы компаний Prime Дмитрий Лёушкин.

По его словам, в случае полного уничтожения моста в Маяках попасть в Измаил из "материковой" части Одесской области и обратно можно будет только через Румынию.

При том, что 60% импорта топлива идет в Украину через дунайские порты.

"Мы будем ставить понтоны, они будут их сносить, нарушится логистика с Измаилом и я не знаю как там по другим рынкам, но топливный точно быстро свернется. 60% рынка – это Измаил, перекрытие его таким образом уже в понедельник поднимет цены по западным базисам на 2 грн минимум, создаст дикий дефицит бензовозов и приведет к поэтапным остановкам АЗС, начиная с восточных и южных регионов", – написал он.

"Грубо неделю рынок будет лихорадить. Пока перестроится логистика через Молдову и Румынию, пока цены придут в себя при новой логистике. Но самое важное, что снова и снова, любая проблема на топливном рынке остро обнажает вопросы транспорта, поскольку только бензовозы способны быстро решать эту проблему, а бензовозы требуют водителей, которых очень мало", – добавил Лёушкин.

Тем временем вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Молдова готовят объездные маршруты после удара РФ по мосту в районе Маяков.

Ранее мы писали, что в Одесской области фактически блокирован проезд по трассе Одесса-Рени из-за перекрытия моста в селе Маяки, по которому второй день РФ наносит удары.

Эксперт по связи Сергей Бескрестнов заявил, что россияне атакуют мосты в Одесской области, чтобы отрезать западную часть региона и нарушить логистику на Дунае.