В Одесской области после обстрелов объектов энергетики, из-за которых регион остаётся без света и других коммунальных благпятый день, объявили чрезвычайную ситуацию государственного уровня. Такое решение было принято на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Одесской областной военной администрации.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Основанием для объявления ЧС стало длительное - более трёх суток - нарушение нормальных условий жизнедеятельности более 50 тысяч жителей области.

Отдельным решением комиссия поручила начальникам военных администраций, председателям общин и Национальной полиции провести профилактическую и разъяснительную работу с предпринимателями по поводу необходимости минимально использовать иллюминацию и декоративное освещения, чтобы сэкономить электроэнергию для населения и объектов критической инфраструктуры.

Кроме того, принято решение о дополнительном направлении средств резервного фонда в общины для пополнения запасов горюче-смазочных материалов.

Также Кипер сообщил, что за последние четверо суток энергетики восстановили возможность заживить 583,7 тысячи домов Одесской области. Кроме того, полностью питается вся критическая инфраструктура.

Из-за масштабных повреждений энергосистемы подключить одновременно всех клиентов невозможно. Без напряжения остаются еще 32,3 тысяч потребителей.

Напомним, в выходные Одесса подвергалась массированным ударам по объектам энергетики. По данным экспертов, это самый массированный налет за всю войну.

Жители города приспосабливаются к тяжёлым условиям как могут: готовят пищу на переносных плитах и хранят продукты за окном.