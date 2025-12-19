В Одесской области фактически блокирован проезд по трассе Одесса-Рени из-за перекрытия моста в селе Маяки, по которому второй день РФ наносит удары.

Об этом сообщают местные СМИ.

В пабликах пишут, что люди не могут попасть в Одессу, "на Старокозачьем всё стоит, пройти пешком не получается, говорят после обстрелов всё разрушено".

На свой риск людям предлагают бежать через мост или ехать в объезд через Каменец-Подольский со стоянием 3–4 суток. За переплыв через Днестр просят до 10 тыс. грн с человека.

ГПСУ сообщает, что затруднен доезд до ряда пунктов пропуска: Паланка — Маяки — Удобное; Рени — Джурджулешты; Табаки — Мирное; Виноградовка — Вулканешты; Старокозачье — Тудора; Новые Трояны — Чадыр-Лунга; Орловка — Исакча; Долинское; Железнодорожное; Лесное; Серпневое; Малоярославец.

Людям рекомендуют пересекать границу через Винницкую и Черновицкую области.

В сети появилось видео сегодняшнего удара кассетным "Искандером" по мосту в Маяках.

При этом в Одесской администрации дали понять, что не расскажут, когда восстановят движение по трассе Одесса – Рени.

"Отмечу, что любая публичная коммуникация возобновления движения в районе моста может привести к повторным ударам россиян не только по инфраструктуре, но и людям", – написал глава ОВА Кипер.

"Новая почта" также сообщила о возможных задержках доставки в западной части Одесской области из-за временных трудностей с транспортировкой.

Ранее эксперт по связи Сергей Бескрестнов заявил, что россияне атакуют мосты в Одесской области, чтобы отрезать западную часть региона и нарушить логистику на Дунае.

Напомним, в Одесской области из-за блэкаута объявили чрезвычайную ситуацию государственного уровня.