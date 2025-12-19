Завтрашний концерт музыкального коллектива "Калуш Оркестра" в Измаиле Одесской области перенесен на 1 мая из-за блокирования после обстрела моста трассы Одесса - Рени.

Об этом группа сообщила на своей странице в Instagram.

При этом местные паблики пишут о взрывах и прилетах в Одессе и портовом городе Южный Одесской области.

Энергетический эксперт Юрий Корольчук считает, что Одесская область сейчас в шаге от постоянного "полублэкаута".

"Это единственный порт, который остался активен. Также это железнодорожный маршрут для доставки военного оборудования и оружия – поэтому это является ключевым фактором, почему Одесская область испытывает постоянные удары", – отметил Корольчук.

По словам эксперта, энергосистема в Одесской области всегда была слабой и недоразвитой, а сейчас она истощена.

В то же время паблики публикуют кадры того, как на одесских заправках собираются очереди из-за закрытия моста в Маяках.

Они пишут, что люди опасаются возможного дефицита топлива.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер также отмечает, что движение по мосту по трассе Одесса – Рени после ударов РФ не закрыто, а затруднено.

По его словам, весь транспорт, который вчера стоял, проехал в обе стороны.

"Сейчас работает стандартный маршрут для легкового и технического транспорта, но движение затруднено. Идеальный вариант ехать через Могилев-Подольский. С частным сектором проговорили возможность привлечения плавсредств. Сегодня он не понадобился", – добавил Кипер.

Эксперт и основатель группы компаний Prime Дмитрий Лёушкин заявил, что обстрел моста на трассе Одесса-Рени близ Маяков может заблокировать 60% импорта топлива в Украину, что приведет к росту цен и к дефициту бензина.

Ранее мы писали, что в Одесской области фактически блокирован проезд по трассе Одесса-Рени из-за перекрытия моста в селе Маяки, по которому второй день РФ наносит удары.