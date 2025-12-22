Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже готовит решение о назначении нового командующего Воздушного командования "Юг", были рассмотрены несколько кандидатур.

Об этом Зеленский сообщил в своем телеграм-канале после заседания ставки.

По словам президента, на ставке обсудили состояние ПВО, прикрытие фронта и регионов, в частности Одесской области. А также ситуацию на фронте, в армии и дальнобойные удары по РФ.

Напомним, что уволить командующего ВК "Юг" Карпенко президент Украины решил после усиления ударов по Одесской области.

Ранее о проблемах в работе одесской ПВО подробно рассказывал волонтер.

Война в Украине идёт 1398-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 22 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Накануне украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что российские военные вывезли около 50 граждан Украины из села Грабовское Сумской области. Перед этим в СМИ появилась информация о начале наступления российских войск через границу в районе Грабовского и о захвате этого села. В ВСУ подтвердили информацию о прорыве границы.

