На фоне продолжающихся атак РФ на Одессу и область в Вооружённых силах Украины заменят командующего Воздушного командования "Юг", генерал-майора Дмитрия Карпенко.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе краткого интервью СМИ.

"Я думаю, найдут другую кандидатуру. Потому что нужно реагировать вовремя, быстро, несмотря на то, как бы нам ни было тяжело. Как бы нам ни было тяжело реагировать, нужно максимально защищать людей, максимально защищать Одессу и другие наши регионы", – заявил президент.

По словам Зеленского, РФ усиливает удары по мостам, портам, инфраструктуре и путям снабжения, чтобы создать Украине проблемы с поставками топлива и других товаров.

Президент отметил, что при всей сложности ситуации для Сил обороны Украины отдельные партнёры Киева задерживают поставки ракет ПВО для ВСУ – в частности, потому, что "на европейцев сработало запугивание со стороны России".

"Также партнёры пока не готовы дать нам лицензии на производство ракет для ПВО, поэтому самостоятельно их производить Украина не может", – констатировал верховный главнокомандующий.

Ранее Зеленский называл проблемы с ПВО одной из причин ухудшения ситуации в Одесской области.

На фоне повышения интенсивности обстрелов юга Украины "Страна" анализировала, ждать ли войну в Бессарабии и в Приднестровье.

Напомним, военный эксперт пояснил цели РФ при ударах по Одесской области.