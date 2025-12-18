Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на быстрые действия Киева по мирному урегулированию в Украине.

Об этом он сообщил во время общения с журналистами.

По его словам, в РФ могут менять свое мнение в зависимости от захвата территории.

"Я надеюсь, что Украина будет действовать быстро, потому что там есть Россия. Каждый раз, когда они (россияне - Ред.) забирают слишком много земли, Россия меняет своё мнение", - сказал Трамп, вероятно, имея в виду, что Москва может ужесточить требования, если добьется новых успехов на фронте.

При этом американский президент допустил, что вскоре могут быть достигнуты мирные договоренности.

Напомним, по данным СМИ американцы требуют от украинских властей согласия на вывод войск из Донбасса в обмен на гарантии безопасности для Украины.

В то же время западные СМИ пишут, что на выходных в Майами представители США и России могут снова провести переговоры об урегулировании в Украине.

