На этой неделе представители Украины продолжат переговоры с американцами о мирном урегулировании.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении.

"Нужны решения безопасности, нужны финансовые решения, в том числе по российским активам, нужны политические решения", - сказал Зеленский.

Напомним, на предыдущем этапе переговоров - в Берлине - Киев отказался выводить войска из Донбасса, на чем настаивают американцы.

Также США, судя по данным западных СМИ, предложили Украине гарантии безопасности, аналогичные натовским - если Киев пойдет на уступки по территориям.

Детальнее о предложениях американцев Зеленскому мы писали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1393-й день. Мы следим за последними новостями среды, 17 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Украинский паблик Deep State подтвердил продвижение россиян под Гуляйполем в Запорожской области, о чем писали западные журналисты. Также военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке сообщил, что украинская армия отступила из южных районов Мирнограда Донецкой области и оставила близлежащие позиции, которым угрожало окружение.

