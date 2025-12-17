Зеленский сообщил украинцам, когда продолжатся переговоры с представителями США по урегулированию. Видео
На этой неделе представители Украины продолжат переговоры с американцами о мирном урегулировании.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении.
"Нужны решения безопасности, нужны финансовые решения, в том числе по российским активам, нужны политические решения", - сказал Зеленский.
Напомним, на предыдущем этапе переговоров - в Берлине - Киев отказался выводить войска из Донбасса, на чем настаивают американцы.
Также США, судя по данным западных СМИ, предложили Украине гарантии безопасности, аналогичные натовским - если Киев пойдет на уступки по территориям.
Детальнее о предложениях американцев Зеленскому мы писали в отдельном материале.
Война в Украине идет 1393-й день. Мы следим за последними новостями среды, 17 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Украинский паблик Deep State подтвердил продвижение россиян под Гуляйполем в Запорожской области, о чем писали западные журналисты. Также военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке сообщил, что украинская армия отступила из южных районов Мирнограда Донецкой области и оставила близлежащие позиции, которым угрожало окружение.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.