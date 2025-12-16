Соединенные Штаты и страны Европы вряд ли будут ратифицировать гарантии безопасности для Украины в своих законодательных органах.

Так считает колумнист газеты The Washington Post, писатель Дэвид Игнатиус.

Ранее WP сообщала, что Украина хочет ратификации Штатами договоренности о предоставлении гарантий безопасности.

"В идеале гарантии безопасности США должны ратифицироваться конгрессом, а европейские гарантии – их парламентами. Я не думаю, что это произойдет. Лучший вариант (и, похоже, именно к этому стремятся переговорщики) – это подписанные лидерами различных стран гарантии с очень конкретными деталями относительно мониторинга выполнения соглашения и порядка реагирования на его нарушения. Такие гарантии всегда описываются как "подобные статье 5". Учитывая, что сама статья 5 становится все более сомнительной – неужели президент США Дональд Трамп действительно пожертвует Майами, чтобы спасти, скажем, Вильнюс, столицу Литвы, – ко всей этой затее следует относиться с некоторым скептицизмом. Но все же, по сути, это не сильно отличается от членства в НАТО", – написал Игнатиус.

Напомним, премьер Польши Дональд Туск заявил, что Штаты дадут Украине военные гарантии безопасности, но требуют территориальных уступок.

Между тем западные СМИ сообщили, что предложение США о гарантиях безопасности для Украины действует до католического Рождества.