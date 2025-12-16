Соединенные Штаты дадут военные гарантии безопасности Украине.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам телефонного разговора европейцев с президентом США Дональдом Трампом, передает ресурс Onet.

"Впервые я услышал из уст американских переговорщиков, и г-н Стив Уиткофф недвусмысленно заявил, что Америка предоставит Украине гарантии безопасности таким образом, чтобы у россиян не осталось сомнений в том, что ответ США будет военным", - сказал Туск.

Премьер Польши добавил, что территориальные уступки Украины являются частью условий США для выступления гарантом мирного соглашения.

О том, что предлагаемые американцами гарантии похожи на пятую статью устава НАТО, ранее писали СМИ. Также в Соединенных Штатах уверены, что Россия сможет принять проект мирного соглашения с гарантиями безопасности для Украины.

Накануне официальный представитель Белого дома в комментарии Sky News заявил, что между Россией и Украиной решены уже 90% вопросов после последних переговоров украинской и американской делегаций в Берлине.

