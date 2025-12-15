Между Россией и Украиной решены уже 90% вопросов после последних переговоров украинской и американской делегаций в Берлине.

Об этом заявил официальный представитель Белого дома в комментарии Sky News.

По словам чиновника, президент США Дональд Трамп считает, что сможет убедить Россию принять гарантии, аналогичные статье 5, предоставляемые Украине. Чиновник также сказал, что в Берлине был достигнут прогресс по данному пункту, но предупредил, что эти гарантии не будут находиться на столе вечно.

Он добавил, что после последних переговоров наблюдается прогресс в сужении разногласий между Россией и Украиной, а также углубляются дискуссии по территориальным вопросам.

Официальный представитель заявил, что Россия будет открыта к вступлению Украины в Евросоюз.

Также он сообщил, что Дональд Трамп доволен результатом переговоров делегаций США и Украины в Берлине.

По словам источника, переговоры прошли "действительно позитивно", а по ряду вопросов было достигнуто согласие.

Чиновник также добавил, что ещё остаются моменты, которые нужно обсудить, но Дональд Трамп доволен достигнутым прогрессом.

Собеседник отметил, что европейские представители "проявили себя превосходно, и выразил надежду, что стороны двинутся к миру".

Напомним, ранее СМИ писали, что главным предметом разногласий является территориальный вопрос: американцы настаивают на полном выводе украинских войск из Донецкой области. Киев пока на это согласие не дает.

В свою очередь Зеленский дал понять, что на переговорах в Берлине Украина и США не добились согласия по всем спорным вопросам.

Между тем, по данным украинских источников, Украина и США продолжают переговоры в Берлине, но уже без Зеленского.