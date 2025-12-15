В Германии состоялся второй раунд ураинско-американских переговоров о мирном плане США. Украинскую делегацию возглавил президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники.

Переговоры шли в Берлине и длились около двух часов.

По данным западной прессы, в частности AFP, представители Вашингтона спецпосланник Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер на сегодняшней встрече собирались настаивать на полном выводе украинских войск из Донбасса, а Зеленский намеревался и дальше отказываться от этого. Также AFP сообщило, что Украина стремится убедить США остановить войну по линии фронта.

О конкретных итогах сегодняшних переговоров пока нет информации. Также журналисты отмечают, что территориальные вопросы остаются нерешенными.

Напомним, вчера в Берлине прошел первый раунд переговоров, который длился пять часов. На вчерашней встрече присутствовал канцлер ФРГ Фридрих Мерц. По словам Уиткоффа, было достигнуто значительное продвижение в обсуждении мирного плана, который включает 20 пунктов.

Сегодня СМИ сообщили, что на первом раунде Зеленский снова отклонил предложение США о создании демилитаризованной "свободной экономической зоны" на Донбассе, но согласился на отказ от курса в НАТО. Вывод войск из Донбасса остается красной линией для Киева.