Соединенные Штаты на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине не идут на компромисс по своему проекту мирного соглашения.

Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом вчерашней встречи.

"Американская сторона, по всей видимости, не желает идти на компромисс по проекту мирного соглашения", - пишет издание, чьи собеседники назвали переговоры "сложными".

Напомним, план Трампа предусматривает односторонний вывод украинских войск из Донбасса (на что не согласен Киев), отказ Украины от вступления в НАТО, сокращение численности ВСУ и возобновление экономических отношений Запада с Россией.

В свою очередь американская пресса писала, что украинская версия мирного плана, отправленная в Вашингтон, отвергает вывод войск из Донецкой области и отказ от НАТО.

Между тем, как сообщило агентство Reuters, на вчерашних переговорах в Берлине Зеленский предложил отказаться от стремления Украины в НАТО.

