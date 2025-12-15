На переговорах в Берлине со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом украинский президент Владимир Зеленский предложил отказаться от стремления Украины в НАТО.

Об этом пишет агентство Reuters.

Агентство напоминает, что накануне встречи Зеленский предложил отказаться от НАТО в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада.

"Этот шаг знаменует собой серьезный сдвиг для Украины, которая боролась за вступление в НАТО как за защиту от российских атак, и это стремление закреплено в ее конституции. Он также отвечает одной из военных целей России, хотя Киев до сих пор твердо стоял на своем", - пишет Reuters.

Напомним, новый мирный план США предполагает, что ВСУ покинут Донбасс, Украина откажется от курса в НАТО, но вступит в Евросоюз до 2027 года.

Ранее американская пресса писала, что украинская версия мирного плана, отправленная в Вашингтон, отвергает вывод войск из Донецкой области и отказ от НАТО.

