Украина и США провели переговоры о гарантиях безопасности.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

"Гарантии безопасности – одна из самых важных вещей для всех дальнейших шагов. У нас уже был негативный опыт Будапештского меморандума. Все помнят это, а также то, что Россия не раз нарушала все свои обязательства", — написал он.

По его словам, с американской стороны в видеоконференции приняли участие Марко Рубио, Пит Хегсет, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, генералы Джек Кин и Алексус Гринкевич, а также Джош Груенбаум.

При этом к обсуждению присоединился и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

"Сейчас важно, чтобы в этом документе были конкретные ответы на то, что больше всего волнует украинцев: какие действия предпримут партнёры, если РФ решит снова пойти с агрессией. Договорились, что команды будут активно работать над тем, чтобы в ближайшее время появилось конкретное понимание по гарантиям безопасности", – сообщил Зеленский.

Ранее Зеленский официально подтвердил требование США вывести ВСУ из Донбасса и создать там демилитаризованную зону.

Напомним, вчера Зеленский провел онлайн-разговор с министром финансов США Скоттом Бессантом, зятем Трампа Джаредом Кушнером и главой компании BlackRock Ларри Финком.