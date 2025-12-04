Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига во время заседания Совета Украина-НАТО заявил, что Киев не примет "двусмысленных гарантий безопасности" и требований одностороннего вывода войск при заключении мирного соглашения.

Об этом сообщает Kyiv Post.

"В ходе заседания совета НАТО-Украина Сибига настаивал на том, что Киев не примет требование вывести войска в одностороннем порядке или двусмысленных гарантий безопасности", - говорится в сообщении.

При этом Сибига заявил странам НАТО, что "Россия не побеждает".

"195 тысяч военных преступлений. 671 ребенок убит и более 2 тыс. ранены. Пытки, изнасилования и систематические нарушения прав человека. Все это должно прекратиться. Страны всего мира не считают Россию партнером в решении глобальных проблем. Ведь именно Москва является первопричиной глобальных проблем. Также нет оснований считать, что Россия может быть партнером здесь - в ОБСЕ", - заявил глава МИД Украины.

Напомним, в понедельник европейские лидеры провели секретные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, которые касались поддержки Киева.

Сам Зеленский заявлял, что мир в Украине в настоящее время ближе, чем когда-либо.