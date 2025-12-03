Со стороны Киева не будет никаких компромиссов в отношении суверенитета Украины и никаких принудительных изменений границ.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига по итогам заседания министров иностранных дел стран НАТО.

По его словам, главы МИД стран Североатлантического альянса эту позицию поддержали.

Напомним, в рамках мирного плана президента США Дональда Трампа содержится требование к Украине вывести войска со всей территории Донецкой области.

Накануне Путин, Кушнер и Уиткофф в Кремле продуктивно обсудили план Трампа по Украине. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что беседа была "конструктивной, весьма полезной и содержательной", но "компромиссного варианта соглашения пока нет".

После этого госсекретарь США Марко Рубио фактически подтвердил, что Россия требует вывода украинских войск из Донбасса.

Об итогах переговоров в Москве мы подробно писали в отдельном материале.

