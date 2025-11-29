Представитель США, генерал Дэниел Дрисколл в ходе недавнего визита в Киев заявлял, что в ходе дальнейшей войны Украина потеряет "спорные территории".

Об этом министр армии США говорил западным дипломатам, передаёт журналист газеты Financial Times Кристофер Миллер.

"Есть города и спорные территории, которые перейдут в руки России, это лишь вопрос времени. Если мы этого не признаем, то решение о войне должно быть взвешено: сколькими жизнями вы готовы пожертвовать? С этого момента ситуация не улучшится, а ухудшится", – заявил Дрисколл.

Напомним, в изначально в мирном плане Трампа ключевым был пункт о выводе ВСУ из Донбасса, после чего Кремль соглашается на остановку огня.

Остался ли этот пункт в проекте плана, который появился после переговоров Украины и США в Женеве, пока неизвестно.

При этом уволенный вчера экс-глава ОП Ермак заявлял, что Зеленский на отвод войск не согласится.

Ранее NBC News сообщали, что Дрисколл предупредил Киев о возможном поражении.

