На встрече в Киеве на прошлой неделе министр армии США Дэниел Дрисколл предупредил власти Украины о вероятном поражении на фронте.

Об этом сообщает телеканал NBC News.

По данным источников телеканала, Дрисколл заявил, что ситуация для украинских войск критическая, и что Россия наращивает масштаб и темпы воздушных ударов, сохраняя возможность вести боевые действия неограниченно долго.

По информации источников, Дрисколл отметил, что положение Украины будет ухудшаться, и поэтому, по его мнению, лучше рассматривать мирные договоренности сейчас, пока страна не оказалась в еще более слабой позиции.

Американская делегация также сообщила, что оборонная промышленность США не сможет продолжать поставки вооружений и систем ПВО в объемах, необходимых для защиты украинской инфраструктуры и населения.

Сообщается, что эти заявления прозвучали после того, как Дрисколл представил украинской стороне поддержанный Вашингтоном проект мирного плана, который в Киеве восприняли как уступку Москве. Один из источников рассказал изданию: "Посыл был примерно таким - вы проигрываете, и вам нужно принять эту сделку".

Напомним, накануне глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что министр армии США Дэниел Дрисколл на этой неделе приедет в Киев для работы над мирным планом.

