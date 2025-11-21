Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем разговоре с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и министром Сухопутных войск США Дэниелем Дрисколлом.

Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.

По его словам, Украина всегда "уважала и уважает стремление президента США Дональда Трампа положить конец кровопролитию".

"Почти час разговаривали с вице-президентом США Вэнсом и министром Сухопутных войск США Дрисколлом. Мы успели обсудить многие детали предложения американской стороны по окончанию войны и стараемся сделать дальнейший путь достойным и действительно эффективным для достижения прочного мира. Благодарен за внимание и готовность работать вместе с нами и партнерами. Договорились, что вместе с Америкой и Европой будем работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал действительно работоспособным. Украина всегда уважала и уважает стремление президента Трампа положить конец кровопролитию, и мы позитивно воспринимаем каждое реалистичное предложение. Договорились быть на постоянной связи, и команды готовы работать 24/7", - написал Зеленский.

Ранее Зеленский обсудил по телефону мирный план Трампа с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. По итогам разговора он дал понять, что они попытаются скорректировать документ.

