Владимир Зеленский заявил о "критическом моменте" для Украины в связи с переговорами в Женеве с американской стороной и "политическом давлении" на Киев.

Об этом глава государства сказал во время видеообращения к Четвертому парламентскому саммиту Крымской платформы.

"Сейчас мы находимся в критическом моменте. Мы работаем очень тесно с США, европейскими партнерами, со многими другими, определяя те шаги, которые могут позволить нам завершить войну России против Украины. Есть много шума в СМИ, много политического давления. Мы продолжим работать с нашими партнерами, прежде всего из США, ища компромиссы, которые будут усиливать, а не будут ослаблять нас. И мы и дальше будем объяснять, насколько опасно делать вид, что агрессию можно не учитывать, будто все "побеждено" само по себе", - сказал президент.

Ранее американские СМИ сообщили о давлении на украинскую делегацию на переговорах в Женеве.

Напомним, во время недавнего видеообращения Зеленский призвал не давать России по итогам войны "награды и прощения" и дал понять, что намерен добиваться внесения изменений в мирный план США для Украины.





