После того, как президент США Дональд Трамп раскритиковал Банковую из-за позиции относительно своего плана прекращения войны с РФ, президент Украины Владимир Зеленский написал в его адрес комплиментарный пост.

Публикация размещена на странице Зеленского в соцсети Х.

"Лидерство Соединённых Штатов важно, мы благодарны за всё, что Америка и президент Трамп делают ради безопасности, и сохраняем максимальную конструктивность", – написал Зеленский после телефонного разговора с лидером Франции Эмманюэлем Макроном.

Напомним, Трамп обвинил руководство Украины и лидеров стран Европы в "неблагодарности" за усилия США – после того как Украина и Европа предложили переписать план урегулирования конфликта с РФ, предложенный Белым домом.

При этом сам президент США заявил, что его мирный план для Украины не является окончательным предложением.

Более подробно о перспективах переговоров и о том, как Зеленский собирается решить проблему с мирным планом американской стороны, мы рассказывали в отдельном материале.

