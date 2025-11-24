Промежуточные итоги переговоров между делегациями Украины и США в Женеве о мирном плане не имеют принципиального значения. Важен конечный результат, который выяснится, судя по всему, после встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Точнее, важен ответ на вопрос, внесёт или не внесёт Трамп под влиянием украинских властей, европейцев и части своего окружения такие изменения в мирный план, которые гарантированно отвергнет Кремль. И если не внесёт, то исполнит ли на практике свою угрозу остановить поставки оружия и разведывательной информации Киеву в случае его отказа принимать план.

Если упомянутые правки будут внесены, то ситуация пойдет по уже привычному пути: Россия откажется принимать план, Украина, Европа и конгрессмены США потребуют от Трампа ужесточить санкции против Москвы и дать ВСУ ракеты "Томагавк". Трамп как обычно будет колебаться, введет какие-то санкции, а война продолжит идти своим чередом с весьма туманными перспективами окончания.

Если же Трамп оставит ключевые моменты в мирном плане неизменными, как и угрозу прекратить поддержку Украины в случае отказа Зеленского принимать план, то война вне зависимости от согласия Киева с планом будет двигаться к своему окончанию. Разница заключается лишь в сроках её окончания (сейчас или через несколько месяцев), в условиях (чем дальше будет идти война без американской поддержки, тем хуже окажутся условия ее завершения для Украины) и в том, кто подпишет мирное соглашение с украинской стороны: Зеленский или уже кто-то другой.

