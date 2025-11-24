Вице-президент Джей Ди Вэнс и государственный секретарь США Марко Рубио не сошлись во мнениях по поводу мирного плана для Украины.

Об этом сообщает британский журнал The Economist.

По информации издания, именно вице-президент продвигал изначальный жесткий план, позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы изложить условия, а его университетский друг, министр армии Дэниел Дрисколл лично передал это сообщение в Киеве.

Госсекретарь же "изо всех сил пытался вернуть ситуацию в нужное русло, найдя соглашение с украинцами", и при этом оказался совершенно не в курсе намерений Вэнса.

"Казалось, он был совершенно не в курсе дела" и звонил сенаторам, чтобы заверить, что этот план - "российский документ". Но через несколько часов дал задний ход и написал в X, что план "разработали США", - говорится в статье.

О том, что авторами плана выступили американцы, писали западные СМИ. В частности, заявлялось, что его соавторами стали спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, зять президента США бизнесмен Джаред Кушнер и сам Рубио.

Кроме того, в Белом доме подтверждали участие секретаря СНБО Украины Рустема Умерова в разработке плана, хотя сам он это отрицает.

То, что украинские власти и их группа поддержки в Европе и среди "ястребов" в США будут пытаться использовать противоречия между Вэнсом и Рубио для переписывания мирного плана до такой степени, чтобы его гарантированно отклонила Москва, мы рассказывали в отдельном материале.

В то же время достоверно не известно, являются ли противоречия между этими двумя чиновниками по поводу плана на самом деле столь существенными, как об этом передают СМИ. Это покажет только дальнейший ход переговоров и их итог.