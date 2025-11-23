План из 28 пунктов, предложенный США для прекращения войны между Россией и Украиной, разрабатывался в основном тремя персонами из окружения президентов США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина.

Об этом пишет американское информационное агентство Bloomberg.

Так, условия для остановки боевых действий между Москвой и Киевом были согласованы спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом, зятем президента США бизнесменом Джаредом Кушнером и посланником главы РФ Кириллом Дмитриевым.

При этом издание утверждает, что госсекретарь США Марко Рубио был вовлечён в продвижение этого предложения лишь на последних этапах.

Сперва план разрабатывали Уиткофф и Дмитриев, из переговоров были исключены не только Украина и её союзники, но даже некоторые высшие американские чиновники.

"Рубио был полностью вовлечён гораздо позже. Трамп также узнал об этом в последний момент, но благословил план, когда его проинформировали", – пишет издание.

Ранее американские издания писали, что также к разработке плана об Украине имел отношение вице-президент Джей Ди Вэнс.

Напомним, в Женеве прошли переговоры Украины и США о мирном плане Трампа, после чего стороны заявили о прогрессе.