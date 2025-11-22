Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал "иллюзией" идею, что можно победить Россию, если усилить санкции и дать Украине больше оружия.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

Таким образом вице-президент прокомментировал новый мирный план президента США Дональда Трампа.

Он также заявил, что нужно учитывать интересы как Украины, так и России. А критиков плана он назвал "неудачниками, живущими в мире фантазий".

"Любой план мирного урегулирования между Украиной и Россией должен:

1. Прекратить убийства, сохранив при этом суверенитет Украины.

2. Быть приемлемым как для России, так и для Украины.

3. Увеличить шансы на то, что война не возобновится.

Любая критика рамок мирного урегулирования, над которыми работает администрация, либо неверно истолковывает эти рамки, либо искажает некоторые важные реалии на местах.

Существует иллюзия, что если мы просто дадим больше денег, оружия или санкций, победа будет близка. Мир не создадут неудачливые дипломаты или политики, живущие в мире фантазий. Его могут создать умные люди, живущие в реальном мире", - написал Вэнс.

Напомним, что вчера он также поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Вэнс, по данным американских СМИ, является одним из соавторов плана. С вице-президентом США связывают и генерала Дэна Дрисколла, который позавчера презентовал план Зеленскому.

Сам же Трамп требует от Зеленского дать ответ по мирному плану до следующего четверга.