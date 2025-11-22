Группа высокопоставленных американских генералов прилетит в Москву в конце следующей недели для обсуждения мирного плана США по Украине.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в США.

По информации газеты, в четверг группа высокопоставленных генералов из США прилетела в Киев, где министр армии Дэниэл Дрисколл провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Теперь же, после проведенной встречи, американские военные хотят обсудить план по урегулированию конфликта с российской стороной.

Напомним, президент США Дональд Трамп требует от Зеленского дать ответ по мирному плану до следующего четверга.

После этого, судя по всему, генералы и полетят в Москву.

Накануне президент России Владимир Путин также заявил, что в Кремле получили план США из 28 пунктов по Украине. По его словам, он может быть положен в основу окончательно мирного урегулирования.

