Бывший британский премьер-министр Борис Джонсон назвал план президента США Дональда Трампа об Украине "полным предательством" и "военной кастрацией".

Об этом пишет газета Daily Mail.

По словам экс-премьера, представленный Вашингтоном документ "предусматривает военную кастрацию Украины".

"Это полное предательство Украины... Это Мюнхен", - заявил Джонсон, имея в виду соглашение 1938 года, согласно которому Лондон и Париж позволили Гитлеру оккупировать Чехословакию.

Экс-премьер назвал документ "полной капитуляцией так называемых друзей Украины". По его словам, Киев получил "ультиматум о начале переговоров на этих позорных условиях".

"Где их союзники? Где их друзья?" - продолжил Джонсон, отметив, что аналогичный вопрос возникает и в отношении британцев, которые, как он пишет, "мобилизовали поддержку и оружие для Украины".

Напомним, Борис Джонсон считается одним из тех, кто способствовал срыву стамбульских соглашений с РФ в 2022 году.

Будет ли заключен мир в Украине по плану Трампа, мы анализировали в отдельном материале.