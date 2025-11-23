Премьер-министр Польши Дональд Туск усомнился в авторстве "плана президента США Дональда Трампа".

Об этом польский премьер написал на своей странице в социальной сети Х.

По его словам, важно то, "где" и кем был создан этот план.

"Вместе с лидерами Европы, Канады и Японии мы заявили о готовности работать над 28-пунктным планом, несмотря на некоторые оговорки. Однако, прежде чем начать работу, было бы хорошо точно знать, кто является автором плана и где он был создан", - заявил Туск.

Вероятно, политик намекает на распространившуюся в СМИ версию, что этот план был написан россиянами. Но эту версию уже опроверг госсекретарь Марко Рубио, который сказал, что план был подготовлен Вашингтоном.

Напомним, европейские лидеры подписали совместное заявление по мирному плану президента США Дональда Трампа, в котором отмечается, что план "содержит важные элементы" и "является основой, требующей дополнительной доработки".

Сегодня в Женеве пройдут переговоры между Украиной, США и Европой по мирному плану. По данным СМИ, европейские лидеры будут настаивать на том, чтобы на вооружённые силы Киева не накладывались ограничения. Украина получила контроль над Запорожской атомной электростанцией и Каховской плотиной, а также "беспрепятственные переходы" по реке Днепр и контроль над Кинбурнской косой. Кроме того, европейцы требуют, чтобы другие территориальные споры рассматривались после прекращения огня.