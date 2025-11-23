Европа уже сформировала свои конрпредложения к плану президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает The Washington Post.

В документе, с которым европейцы приехали на переговоры в Женеву, есть три основных пункта.

1. На вооруженные силы Киева не будут наложены ограничения.

2. Украина вновь получит контроль над Запорожской атомной электростанцией и Каховской плотиной, а также получит "беспрепятственные переходы" по реке Днепр и контроль над Кинбурнской косой.

3. Другие территориальные споры будут рассмотрены после прекращения огня, говорится в предложении.

То есть, Украина не выводит войска из Донбасса ради прекращения огня и перемирие объявляется по линии фронта.

Напомним, президент России Владимир Путин давал понять, что не примет план Трампа, если Европа и Украина его перепишут.

Западные же СМИ писали, что Европа "загнана в угол" планом США по достижению мира в Украине и пытается замедлить его реализацию.

Между тем мы также передавали, что европейские лидеры выступили против основных пунктов плана Дональда Трампа.