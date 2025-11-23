Европа уже сформировала свои конрпредложения к плану Трампа - Washington Post
Европа уже сформировала свои конрпредложения к плану президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает The Washington Post.
В документе, с которым европейцы приехали на переговоры в Женеву, есть три основных пункта.
1. На вооруженные силы Киева не будут наложены ограничения.
2. Украина вновь получит контроль над Запорожской атомной электростанцией и Каховской плотиной, а также получит "беспрепятственные переходы" по реке Днепр и контроль над Кинбурнской косой.
3. Другие территориальные споры будут рассмотрены после прекращения огня, говорится в предложении.
То есть, Украина не выводит войска из Донбасса ради прекращения огня и перемирие объявляется по линии фронта.
Напомним, президент России Владимир Путин давал понять, что не примет план Трампа, если Европа и Украина его перепишут.
Западные же СМИ писали, что Европа "загнана в угол" планом США по достижению мира в Украине и пытается замедлить его реализацию.
Между тем мы также передавали, что европейские лидеры выступили против основных пунктов плана Дональда Трампа.