Американские сенаторы-"ястребы", критиковавшие план президента США Дональда Трампа по Украине, заявили со ссылкой на госсекретаря Марко Рубио, что этот план - лишь "список российских пожеланий".

Об этом сообщает NBC News.

По информации издания, в Госдепартаменте назвали эти утверждения ложью. Их также опроверг сам Рубио.

Накануне республиканец Майк Раундс заявил, что "эта администрация не несет ответственности за публикацию плана в нынешнем виде" и что его хотят использовать как отправную точку. По словам Раундса, документ "выглядел так, будто изначально был написан по-русски".

Сенатор Ангус Кинг сообщил со ссылкой на слова Рубио, что это "не план администрации", а "список пожеланий россиян".

Но представитель Госдепартамента опроверг эти слова, назвав их "вопиюще ложными". Сам Рубио позже написал в сети Х, что законодатели ошиблись, и подчеркнул, что план был составлен Вашингтоном.

По словам госсекретаря, мирное предложение "было разработано США" и представляет собой "сильную основу" для переговоров: "Оно основано на данных от российской стороны, но также на предыдущем и текущем вкладе Украины".

Ранее Белый дом официально заявил, что в разработке плана принимал участие и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров (сам он это отрицает, но об участии Умерова, недавно летавшего в США, пишут массово и американские СМИ).

Напомним, что администрация Трампа поставила президенту Украины Владимиру Зеленскому дедлайн по принятию плана - до 27 ноября.