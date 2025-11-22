Коррупционный скандал по делу "Мидас" вызвал чувство уныния в Украине и усиливает внутреннее давление на президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом пишет американская ежедневная газета The Washington Post.

"Выявление коррупции во власти усилило гнев по поводу того, что правящая элита страны, возможно, набивала собственные карманы, отправляя солдат на смерть во имя демократии и западных ценностей. Это усиливает давление на Зеленского, который рискует потерять доверие своей страны, одновременно ведя переговоры о её будущем на мировой арене. Скандал вызвал ощутимую атмосферу уныния в стране, поскольку многие люди по полдня и больше обходятся без электричества, а ночью спят на вокзалах и в подвалах, чтобы укрыться от российских бомбёжек", – говорится в статье.

Издание отмечает, что "возмущение выявило пределы того, что до сих пор считалось общим пониманием военного времени, даже среди политических оппонентов: что Украина должна оставаться единой, чтобы победить Россию. Это мнение уступило место пониманию, что небольшая группа влиятельных людей нажилась на войне, в результате которой погибает так много их сограждан".

Газета пишет, что "по мере развития внутреннего кризиса Белый дом подталкивает Банковую подписать своё новое предложение, проект которого вынудит Украину пойти на серьёзные уступки, давно считавшиеся неприемлемыми для страны, включая передачу территорий РФ и значительное сокращение численности украинской армии, ко Дню благодарения, в противном случае Украина потеряет всю поддержку США".

"Это грозит поставить под угрозу украинские войска, которые в значительной степени зависят от обмена разведданными с США и критически важных сделок по закупке американского оружия. В Украине существуют опасения, что обвинения в коррупции, которые, как ожидается, вскоре расширятся и распространятся на других высокопоставленных чиновников, близких к Зеленскому, могут ослабить его и без того непростую позицию за столом переговоров", – пишет издание, полагая при этом, что Зеленский в своём нынешнем положении не сможет "заставить страну пойти на несправедливое или непопулярное соглашение".

В статье также цитируются многие представители оппозиции и критически настроенные по отношению к Зеленскому эксперты. Проводится общая линия на то, что для "возвращения доверия общества" Зеленскому нужно уволить главу ОП Андрея Ермака, вернуть полномочия парламенту и сформировать новое правительство с участием различных политических сил.

Однако газета отмечает, что пока Зеленский "твёрдо стоит на своём, отвергая призывы расширить круг уволенных в ответ на последнее расследование. В четверг он не согласился уволить Ермака, хотя его собственная партия заявила ему, что это будет знаком доброй воли по отношению к выявлению коррупции и поможет сохранить единство Украины и доверие к её руководству в критический момент войны. Тем временем в НАБУ намекнули, что по делу будут новые подозреваемые".

Ранее в американском журнале Atlantic писали, что коррупционный скандал с Миндичем бьёт в центр команды Зеленского.

В свете событий последних дней "Страна" также анализировала, как план Трампа предопределил развитие событий в Украине.