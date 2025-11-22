Появление фигур высшей власти на "плёнках Миндича" бьёт в центр команды президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом пишет американский журнали The Atlantic на своём официальном сайте.

Издание отмечает, что в крупнейший за годы войны коррупционный скандал втянут старый друг и бывший бизнес-партнёр Владимира Зеленского Тимур Миндич – фигурант расследования о 100 миллионах долларов взяток в украинской энергетике, который сбежал из страны за несколько часов до обыска Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Уголовное дело, получившее название "Мидас", подорвало главный политический капитал президента – образ несгибаемого лидера, стоящего выше системы, – особенно в момент военных неудач, энергетического кризиса и давления США по принятию унизительного мирного плана.

Посведениям журнала, узнав подробности, американские сенаторы, в частных разговорах сорвались до грубости: "Да соберись ты уже, мать твою! Начни нормально работать!" – требовали они от Зеленского навести порядок вокруг себя.

НАБУ утверждает, что отмытие бюджетных денег на фоне непрекращающихся ударов РФ по энергосистеме Украины усугубило проблемы энергоснабжения. Расследование также вскрыло опасную близость президента к друзьям детства из "Квартала 95", многие из которых заняли высокие госдолжности, но проваливали ключевые направления – от подготовки к российскому вторжению до оборонных закупок во время полномасштабной войны.

Летняя попытка Зеленского подчинить себе антикоррупционные органы вызвала массовые протесты по стране и угрозы Запада остановить дальнешую финансовую помощь Киеву.

Теперь расследование "Мидаса" ставит вопрос: сумеет ли Зеленский разорвать круг личной лояльности ради проведения реформ, или коррупционный удар станет для него политической точкой невозврата – в стране, где "проиграть войну можно и так", констатирует Atlantic.

Ранее в Wall Street Journal писали, что Зеленский может лишиться власти из-за коррупционного скандала с Миндичем.

Напомним, "Страна" также анализировала, приведёт ли скандал с Миндичем к политическому кризису в Украине.