"Сидят на золотых горшках". Путин обратил внимание на скандал с Миндичем в Украине
Глава РФ Владимир Путин прокомментировал коррупционный скандал в украинской власти.
Слова российского лидера распространили местные телеграм-каналы.
"Это уже никакое не политическое руководство на Украине – это преступная группировка… Для всех понятно, что эти люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, им не до этого", – заявил Путин.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан назвал окружение Зеленского "мафиозной сетью" и призвал перестать давать деньги Украине.
Напомним, Зеленский и Умеров фигурируют в подозрении Миндичу.
Война в Украине продолжается 1366-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 20 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В среду россияне создали угрозу окружения к востоку от Гуляйполя, в направлении которого сейчас развивается одно из ключевых наступлений армии РФ. В Покровске войска противника заняли один из перекрёстков в северной части города, которая является центром украинской обороны этого населённого пункта. Также, по сведениям СМИ, неприятель вошёл в город Северск с юга.
