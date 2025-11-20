Глава РФ Владимир Путин прокомментировал коррупционный скандал в украинской власти.

Слова российского лидера распространили местные телеграм-каналы.

"Это уже никакое не политическое руководство на Украине – это преступная группировка… Для всех понятно, что эти люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, им не до этого", – заявил Путин.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан назвал окружение Зеленского "мафиозной сетью" и призвал перестать давать деньги Украине.

Напомним, Зеленский и Умеров фигурируют в подозрении Миндичу.

Война в Украине продолжается 1366-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 20 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В среду россияне создали угрозу окружения к востоку от Гуляйполя, в направлении которого сейчас развивается одно из ключевых наступлений армии РФ. В Покровске войска противника заняли один из перекрёстков в северной части города, которая является центром украинской обороны этого населённого пункта. Также, по сведениям СМИ, неприятель вошёл в город Северск с юга.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.