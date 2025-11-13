Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа передает деньги "военной мафии" президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Орбан выступил с призывом прекратить финансовую помощь воюющей стране.

"Золотая иллюзия Украины рушится. Разоблачена военная мафиозная сеть, имеющая бесчисленные связи с президентом Зеленским. Министр энергетики уже ушла в отставку, а главный подозреваемый сбежал из страны. Именно в этот хаос брюссельская элита хочет влить деньги европейских налогоплательщиков — туда, где всё, что не сгорает на фронте, оказывается в карманах военной мафии. Безумие. Спасибо, но мы не хотим иметь с этим ничего общего. Мы не будем отправлять деньги венгерского народа Украине. Их можно использовать гораздо лучше у себя дома: только на этой неделе мы удвоили выплаты приёмным родителям и утвердили четырнадцатую ежемесячную пенсию. И уж тем более после всего этого мы не уступим финансовым требованиям и шантажу украинского президента. Брюсселю давно пора понять, куда на самом деле уходят их деньги", - написал премьер Венгрии.

Спикер МИД Украины Георгий Тихий в ответ заявил, что это "лекции о коррупции от политика, который замешан в коррупционных скандалах и сделал свою страну самой бедной в ЕС".

Вероятно, он имел недавний скандал в Венгрии касательно дачи Орбана, где, как выяснили журналисты, есть зоопарк с экзотическими животными.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что коррупционный скандал с Миндичем является "крайне прискорбным". Несмотря на это, сегодня в Украину поступили очередные 6 млрд евро помощи из ЕС.

Издание Politico пишет, что коррупционный скандал вокруг близкого к Зеленскому бизнесмена может затруднить для Украины получение финансирования от Евросоюза.