Кабинет министров Украины начал аудит во всех государственных компаниях из-за коррупционных схем в "Энергоатоме".

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в своем видеобращении, опубликованном в её телеграм-канале.

По словам политика, во время полномасштабной войны, когда враг ежедневно разрушает энергетику, а страна живёт по графикам отключений, любая коррупция недопустима.



"Правительство уже приняло первые решения: подача на увольнение двух министров, введение санкций против фигурантов материалов НАБУ, а также перезапуск "Энергоатома" - отстранение руководства и начало аудита компании. Готовим комплексное решение по всем государственным компаниям, в частности энергетическим. Проводим аудит и поручили наблюдательным советам проверить состояние работы, особенно в части закупок", - заявила премьер.

Напомним, что накануне Кабинет министров Украины начал кадровые чистки в руководстве компании "Энергоатом". Правительство приняло решение срочно отстранить от работы вице-президента и члена правления Якоба Хартмута, а также главного консультанта президента НАЭК "Энергоатом" Дмитрия Басова.

Ранее в НАБУ заявили, что расследуют коррупцию Миндича не только в энергетическом секторе, но и в оборонке.