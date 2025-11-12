Кабинет министров Украины начал чистки в руководстве компании "Энергоатом", вокруг которой разгорается коррупционный скандал.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в своём телеграм-канале.

В частности, на основании материалов, полученных от Национального антикоррупционного бюра (НАБУ), правительство приняло решение срочно отстранить от работы вице-президента, члена правления компании Якоба Хартмута.

Кроме того, Кабмин поручил правлению отстранить главного консультанта президента НАЭК "Энергоатом" Дмитрия Басова, которому уже сообщено о подозрении, а также работников, причастность к совершению преступлений которых проверяют правоохранительные органы, в частности директора по финансам и бюджетированию, директора по правовому обеспечению и руководителя обособленного подразделения "Централизованные закупки".

"Если в ходе расследования НАБУ будет обнаружена причастность других работников к совершению преступления, и.о. председателя правления обязан их отстранить и содействовать в расследовании в отношении этих лиц", – добавила Свириденко.

