Развлекательный ютуб-канал Stadium Family, совладельцем которого был бизнесмен Тимур Миндич, отрёкся от него и объявил о закрытии на неопределённый срок.

Об этом сообщается на странице творческого объединения в Фейсбуке.

"Хотим проговорить с вами ситуацию, которая произошла с совладельцем нашего канала.

Мы занимались всегда производством развлекательного контента, не политического,

поэтому эти события не имеют никакого отношения ни к одному из резидентов, сценаристов и

технической группы канала. Пока мы прекращаем работу своего канала на неопределенное время", – говорится в заявлении.

Напомним, Погранслужба Украины подтвердила, что Миндич покинул Украину на законных основаниях.

В ГПСУ уточнили, что не получали от правоохранительных органов ориентировок, которыми должны пользоваться инспекторы пограничной службы в случае выявления подозрительных граждан на границе, в частности, о запрете выезда из Украины или розыске. Также никто не просил пограничников информировать о пересечении Миндичем границы.

