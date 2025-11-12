Ютуб-канал Миндича отрёкся от связей с совладельцем и закрылся на неопределённый срок
Развлекательный ютуб-канал Stadium Family, совладельцем которого был бизнесмен Тимур Миндич, отрёкся от него и объявил о закрытии на неопределённый срок.
Об этом сообщается на странице творческого объединения в Фейсбуке.
"Хотим проговорить с вами ситуацию, которая произошла с совладельцем нашего канала.
Мы занимались всегда производством развлекательного контента, не политического,
поэтому эти события не имеют никакого отношения ни к одному из резидентов, сценаристов и
технической группы канала. Пока мы прекращаем работу своего канала на неопределенное время", – говорится в заявлении.
Напомним, Погранслужба Украины подтвердила, что Миндич покинул Украину на законных основаниях.
В ГПСУ уточнили, что не получали от правоохранительных органов ориентировок, которыми должны пользоваться инспекторы пограничной службы в случае выявления подозрительных граждан на границе, в частности, о запрете выезда из Украины или розыске. Также никто не просил пограничников информировать о пересечении Миндичем границы.
Ранее мы писали в чём главная опасность для Зеленского после реакции на скандал с Миндичем.