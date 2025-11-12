Запечатанные в пачки 4 миллиона долларов со штрихкодами и надписями городов США, которые детективы НАБУ нашли у фигурантов дела бизнесмена Тимура Миндича, могли быть получены через национализированный "Сенс Банк".

Об этом сообщает народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в Facebook.

По данным нардепа, банкноты в таком виде могут заказывать прямо из США только банки, причем очень большие.

Железняк пишет, что "Сенс Банк" (бывший "Альфа-банк") стал еще одной коррупционной схемой Миндича и Офиса президента.

По данным Железняка, к коррупции в этом банке причастны также председатель правления Алексей Ступак, председатель наблюдательного совета Николай Гладышенко и руководитель службы безопасности Вадим Довжинец. Нардеп пишет, что все они - люди Миндича.

Также, по словам Железняка, на пленках НАБУ упоминается Василий Веселый - советник набсовета банка, которого СМИ ранее называли смотрящим за ним от Офиса президента.

Напомним, руководитель группы детективов НАБУ Александр Абакумов говорил, что к коррупционной схеме в энергетической сфере могут быть причастны четыре бывших и действующих министра.

На данный момент НАБУ задержало пятерых фигурантов дела о коррупции в "Энергоатоме".