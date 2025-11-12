Стало известно, как именно влиял близкий к Владимиру Зеленскому бизнесмен Тимур Миндич на Рустема Умерова, когда тот занимал пост министра обороны. Об этом влиянии вчера заявляли антикоррупционные органы, в частности прокурор САП.

Подробности раскрыла в Фейсбуке журналист Татьяна Николаенко.

Работница СМИ опубликовала часть подозрения прокуратуры по поводу влияния на Умерова.

По ее данным, от министра требовали закупить бронежилеты у конкретного производителя, которые не были доставлены вовремя и оказались некачественными.

"История была такова: зимой ГОТ (Государственный оператор тыла - Ред.) объявил тендер ценой 1,6 миллиарда на 75 тысяч бронежилетов, на которые пришла никому не известная шарашкина контора "Крепость защиты". Пришла и выиграла по самой низкой цене. То, что ее не законтрактовали, только дело случая – у компании не нашлось лицензии на продажу. Зато такие лицензии были у украинских производителей.

И вместо поддержки украинского производителя, ГОТ отменил торги, потому что выбрал не интересы украинского производителя, а конкретного Миндича. Через месяц ГОТ объявил новый тендер, уже, правда, только на 200 миллионов. Его выиграла другая шарашка – "Миликон", купленная за два дня до тендера, с образцом бронежилета, взятым в "Крепости защиты". Удобно, правда? Что было дальше? Ну конечно. Компания провалила первые очереди поставок, в Украину приехали не израильские броники, а китайское говно - простреливающееся и косо сшитое", - написала Николаенко.

После всего этого контракт упорно не отменяли.

"Целый бывший министр обороны не смел игнорировать Миндича", - резюмировала журналист.

Напомним, вчера Умеров отрицал влияние других лиц на свою работу в Министерстве обороны.

Сейчас он находится в Турции с рабочим визитом, и антикоррупционеры сомневаются, что он вернется в Украину на фоне скандала с Миндичем.