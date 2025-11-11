Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров заявил, что "любые попытки увязать его работу в Министерстве обороны с "влиянием" каких-либо лиц – безосновательны".

Об этом Умеров написал в своем телеграм-канале.

По его словам, в должности министра обороны он регулярно встречался с производителями и поставщиками техники и вооружения, лоббистами и т. д.

"В частности, была встреча с Тимуром Миндичем, на которой был поднят вопрос о бронежилетах по контракту. В результате контракт был расторгнут из-за несоответствия продукции требованиям и никакой продукт не был поставлен", – сообщил Умеров.

Напомним, сегодня на суде было заявлено о влиянии Миндича на Умерова в плане оборонных закупок.

Также сегодня Умеров заявил, что улетел в Стамбул. По официальной версии - на переговоры по обмену пленными (хотя ранее они не анонсировались).

В связи с этим внезапным отъездом уже появились предположения, что Умеров сбежал из страны.

Ранее СМИ писали, что в коррупции на энергетике замешаны сразу четыре члена правительства - как бывшие, так и действующие.

Какие последствия будет иметь дело НАБУ о хищениях в энергетике, мы разбирали в отдельном материале.