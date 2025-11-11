Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало очередную пленку по делу близкого к президенту Владимиру Зеленскому бизнесмена Тимура Миндича.

Судя по фото, на ней фигурирует экс-вице-премьер Алексей Чернышов.

По версии НАБУ, Чернышов, которого во внутреннем общении фигуранты называли Че Гевара, получил от них 1,2 млн долларов и почти 100 тысяч евро наличными в офисе и в медицинской клинике, принадлежавшей одному из участников преступной организации.

Последняя сумма - 500 тысяч долларов - была передана жене Чернышова после того, как он стал подозреваемым НАБУ и САП в коррупционных преступлениях.

Также НАБУ опубликовало четвертую серию "пленок Миндича" с участием Чернышова.

Между тем, как заявляет НАБУ, бывшему вице-премьер-министру сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

По данным следствия, экс-чиновник был среди лиц, посещавших так называемую "прачечную" – место, где осуществлялась легализация средств, полученных преступным путем. "Прачечная" контролировалась руководителем преступной организации, о раскрытии которой вчера заявили НАБУ и САП.

